esclusiva Ag. Borja Mayoral: "Porterà in alto la nuova Roma a suon di gol. Ecco com'è andata"

Prima Achraf Hakimi all'Inter, poi il ritorno di Borja Valero alla Fiorentina e infine il prestito biennale di Borja Mayoral alla Roma. Estate italiana per Alejandro Camaño, noto agente spagnolo che in questi mesi ha portato in Serie A due suoi assistiti scuola Real Madrid. All'indomani dell'ufficialità del vice-Dzeko nella capitale, TuttoMercatoWeb.com lo ha intervistato così in esclusiva proprio per farsi raccontare il perché della scelta giallorossa, oltre a commentare il grande avvio di stagione del laterale marocchino agli ordini di mister Conte.

Camaño, partiamo da Borja Mayoral alla Roma: che sensazioni ha lasciato questa operazione a lei e al giocatore?

"Siamo davvero felici, sia io che Borja. La Roma è un club ricco di storia, un'icona del calcio italiano, che lo ha voluto con forza".

Come si è sviluppata la trattativa e che obiettivo si è prefissato il calciatore?

"Abbiamo trovato una società davvero moderna, determinata a scrivere una nuova importante pagina della sua storia con obiettivi ambiziosi. Borja non può che essere carico, si sente pronto e non ha avuto dubbi su questa scelta: spera di aiutare i giallorossi a suon di gol per tornare in alto e vincere più titoli possibili".

Veniamo invece ad Achraf Hakimi: un gol e due assist già alle prime due presenze con l'Inter. E domani c'è il big match con la Lazio...

"Achraf è un autentico crack, come diremmo qui in Spagna. Ha lavorato tantissimo per essere a questi livelli e per arrivare a vestire la maglia dell'Inter. Lo vedo davvero felice in un top club europeo come quello nerazzurro, non avremmo potuto chiedere di più".

Quanto ha influito nell'addio al Real la sua volontà di vestire a tutti i costi la maglia dell'Inter?

"Tantissimo. Non a caso è già riuscito ad adattarsi ed essere protagonista, inserendosi immediatamente e con grande entusiasmo nel mondo nerazzurro. Sono convinto che ci regalerà parecchie soddisfazioni, Hakimi farà la storia dell'Inter".