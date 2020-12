esclusiva Ag. Calhanoglu: "Col Milan un summit positivo. Trattiamo per il rinnovo"

E' andato in scena questo pomeriggio un meeting, a casa Milan, tra Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu. Niente firma, niente nero su bianco, niente intesa totale ma passi avanti concreti. La volontà di risentirsi e di provare a sigillare il matrimonio del numero 10 rossonero alla corte di Stefano Pioli. "E' stato un meeting positivo -spiega Stipic in esclusiva a Tuttomercatoweb.com, di ritorno in Germania-. Siamo in fase di negoziazione, vediamo, ci stiamo lavorando e lo faremo ancora. Per questo ci terremo in costante contatto per futuri appuntamenti con la dirigenza del Milan". Con la Germania in hard lockdown e con l'Italia che potrebbe chiudere dal 24 dicembre al 7 gennaio, la sensazione è che proprio nei giorni successivi potrebbe andare in scena il nuovo summit. Magari risolutivo.