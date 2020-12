tmw Calhanoglu e il Milan: ancora niente rinnovo. Le parti in contatto ma il tempo stringe

Hakan Calhanoglu e il Milan. Avanti insieme? Per adesso sì, ma sempre in scadenza a giugno 2021. L'incontro è stato proficuo: Gordon Stipic è partito da Karlsruhe ed è già di ritorno nella sua Germania, da dove è riuscito a partire nelle 24 ore per questo summit di lavoro. Proficuo, ma non risolutivo. Dal Milan e dall'entourage arriva comunque l'impressione che il dialogo tra il numero uno di ISMG International e la dirigenza rossonera sia stato costruttivo ma che la distanza permane. E non è indifferente. Calhanoglu si aspetta uno stipendio da top player, tra i più pagati della rosa del Milan mentre la proposta del club al momento si assesterebbe intorno ai 3.5. Non ancora abbastanza e il tempo stringe perché teoricamente dal 1 febbraio prossimo, il 10 potrebbe firmare un contratto da svincolato. E allora gennaio potrebbe vederlo protagonista pure sul mercato. Summit fissati a breve, nuovi contatti costanti. Le parti hanno voglia di provare a trovare una soluzione, che ancora non c'è.