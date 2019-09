A Mauro Icardi sono stati preferiti Esposito e Puscas per spingerlo ad andare via. Questa una delle accuse lanciate dall’avvocato dell’argentino nella richiesta di risarcimento e reintegro ai danni dell’Inter. “Puscas era un calciatore dell’Inter, mostrando impegno e qualità ha meritato a pieno titolo di giocare”, replica Crescenzo Cecere, agente che cura gli interessi dell’attaccante - trasferitosi al Reading - insieme a Catalin Sarmasan. “Non capisco la polemica dell’avvocato di Icardi e perché venga menzionato George in una vicenda che - conclude Cecere - non ci riguarda”.