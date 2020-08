esclusiva Arquilla: "Gilberto, grande colpo del Benfica. La Fiorentina non gli ha dato tempo"

L'agente Angelo Arquilla, esperto di calcio sudamericano, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha parlato del passaggio dell'ex terzino della Fiorentina Gilberto al Benfica, proprio lui che lo aveva portato in viola alcune stagioni fa: "Grande colpo del Benfica, ha fatto un grande anno al Fluminense. A Firenze non gli hanno dato il tempo di ambientarsi e la giusta fiducia. È arrivato ed era giovane, aveva vissuto solo a Rio. Poi ha dimostrato tanto, ci avevo visto bene quando ho segnalato il giocatore ad Angeloni e Sousa. A mio avviso avrebbero dovuto tenerlo. Oggi è un giocatore che può andare in Nazionale e magari, come successo anche in passato, il Benfica lo cederà a un top club. Hanno inserito una clausola da 80 milioni di euro e il Crotone ci aveva pensato, poi chiaramente è arrivato il Benfica".

Adesso ci sono altri giocatori che potrebbero approdare nel calcio italiano?

"Gustavo Barreto del Bragantino, ha passaporto italiano e ha un futuro importante. Vorrei portarlo in Italia in questa sessione di mercato, somiglia un po' a Casemiro. Il suo sogno è la Serie A, punta ad arrivare in Europa in estate. Non sta rinnovando il contratto perché vuole venire via. Può già stare nel nostro campionato, ha 24 anni. Sa giocare bene la palla. Anche per lui ci potrebbe essere il Crotone, con Ursino interessato. Era un giocatore che aveva già preso l'Atalanta ma poi alcuni dissidi hanno fatto saltare l'affare. Poi dalla Chapecoense è passato al Bragantino".