ESCLUSIVA TMW - Bacca: "Milan-Inter derby unico, che goduria il gol nel 2016"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il derby di Milano è uno dei migliori al mondo". Carlos Bacca non dimentica il passato e, in vista del 224° derby della Madonnina in programma domani sera a San Siro, manda un messaggio ai suoi ex compagni di squadra attraverso le colonne esclusive di TuttoMercatoWeb.com.

"L'atmosfera che si vive a Milano prima, durante e dopo questa partita è davvero unica. Sono orgoglioso e onorato di aver avuto la possibilità di giocare una partita così importante nella mia carriera, realizzando uno dei gol decisivi di quello storico 3-0 che infliggemmo all'Inter il 31 gennaio 2016. Ci tengo a mandare ai milanisti uno speciale in bocca al lupo in vista di domani, sperando che il risultato finale del match possa essere lo stesso (ride, ndr)", le parole dell'attaccante del Villarreal.