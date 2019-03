ESCLUSIVA TMW - Bonetti: "DiFra ha poche colpe. Esonero affrettato"

"E' stata una decisione affrettata". Dario Bonetti, ex difensore della Roma, commenta così la decisione dei giallorossi di cambiare allenatore. "Ieri sera si è visto che l'allenatore non ha responsabilità - dice a Tuttomercatoweb.com - non vedevo francamente l'utilità di questo esonero".

E' stata comunque una stagione con molta discontinuità e con tanti gravi ko....

Ci sono tanti giovani in squadra e non è possibile avere continuità. I giovani devono crescere anche attraverso le esperienze negative. Vedo poche responsabilità del tecnico, che ha fatto un gran lavoro".

E di Ranieri, prossimo allenatore della Roma che pensa?

"Claudio torna a casa ed è una bella opportunità per lui. Ha esperienza ed è bravo. La squadra lotterà per il quarto posto ma ci sono molte formazioni quotata. L'Atalanta ad esempio è una squadra che ci proverà fino alla fine"