ESCLUSIVA TMW - Boscolo: "Ramsey come Marchisio, ideale per la Juve"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

© foto di Marco Conterio

Andrea Boscolo, agente e intermediario, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine dell'evento di presentazione della Fondazione del calciatore Babacar: "Babacar sta facendo bene, mi auguro che possa fare sempre meglio e contribuire alla causa del Sassuolo".

Su Ramsey: "So che la Juve sta cercando di prenderlo ora perché potrebbe essere importante per la Champions. È un giocatore d'esperienza, che non farà fatica a inserirsi nel campionato italiano e nello scacchiere tattico di Allegri. Porta qualità e quantità, ha numeri importanti. La posizione ideale? È una mezzala che fa bene le due fasi, come Marchisio. Fa assist e gol, può dare qualcosa in più al centrocampo della Juve".

Sugli altri affari sull'asse Premier-Serie A: "Ad Okaka auguro il meglio, darà il suo contributo per la salvezza dell'Udinese, ha sempre fatto bene in Italia. Gabbiadini è un ottimo colpo per la Samp. Poi c'è Pereyra, che può andare al Torino, e vedremo se si concretizzerà lo scambio Morata-Higuain. Il mercato inglese offre tanto sia in entrata che in uscita, fino al 31 qualche chicca può esserci, è un mercato ricco".

Su Almendra: "Mi piacerebbe vederlo in Italia, capire come Ancelotti può inserirlo nel suo scacchiere tattico. Ha delle ottime giocate, un gran piede. È un classe 2000, mi auguro venga subito. In Argentina c'è stato un periodo in cui è mancato il talento, ora sta tornando con forza e sarei curioso di vederlo in Italia. Anche il Pity Martinez del River ha grande qualità, ha fatto una stagione incredibile e ha aiutato il River a vincere la Copa Libertadores. Spero che il talento straniero, insieme ai giovani italiani, riporti il calcio italiano ai fasti di un tempo".