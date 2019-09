© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Capello è stato premiato a Cesenatico col riconoscimento intitolato ad Azeglio Vicini. Queste le parole dell'ex tecnico giallorosso a Tuttomercatoweb.com: "Con Vicini ho avuto un rapporto lungo. Ho lavorato con lui in Under e poi come assistente per la Nazionale A. C'era un legame di amicizia

Fiorentina-Juve di sabato come se l'aspetta?

"La Juve l'ho vista molto bene nel primo tempo col Napoli poi ha avuto grossi problemi. La Fiorentina è in difficoltà però quando gioca in casa si trasforma, ha ottimi giocatori e un allenatore (Montella) che mi sembra all'altezza"

