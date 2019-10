ESCLUSIVA TMW - Carnasciali: "Viola, Ribery perdita grave. Ora il centravanti"

© foto di Federico De Luca

"La Fiorentina esce con le ossa rotta dalla gara con la Lazio". Lo dice a TMW Daniele Carnasciali, ex terzino viola. Ha ragione perchè la squalifica di Ribery per tre giornate e quella di Ranieri per un turno si sommano agli infortuni di Caceres e Lirola. "Ai punti domenica sera avrebbe meritato la Lazio ma l'arbitro prima di concedere il gol di Immobile doveva andare a riverdersi il fallo su Sottil. Quello mi ha dato fastidio. In ogni caso Sottil a tutta fascia non lo avrei inserito, credo sia stato un errore".

E la sostituzione di Ribery da parte di Montella come l'ha giudicata?

"E' vero che un allenatore quando c'è un calciatore che può fare sempre la differenza deve pensarci prima di toglierlo. Però al tempo stesso 5-10 minuti prima del cambio Ribery aveva fatto stretching e forse Montella ha pensato che fosse un po ' stanco. Se glielo avesse chiesto, probabilmente il francese avrebbe detto che era pronto a continuare. Al momento della sostituzione si è innervosito, poi c'è stato l'errore dell'arbitro e lui che era già su di giri ha avuto una reazione sbagliata con il guardalinee. Peccato. però ora finalmente vedremo una Fiorentina col centravanti, con Pedro o Vlahovic. Non si può giocare sempre senza centravanti. Sono curioso di vedere Pedro: si allena da due mesi e mezzo e se non è pronto ora allora c'è qualche problema"

Quanto pesa questo ko anche in considerazione degli infortuni di Caceres e Lirola?

"Non so chi potrà giocare adesso. Certo, ribadisco: Ribery è una perdita grave perchè con lui in campo migliorano anche gli altri. Ora vedremo la reazione della squadra. Purtroppo rispetto ad altre la panchina viola è corta"