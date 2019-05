ESCLUSIVA TMW - Casagrande: "Samp 6,5. E' mancata nel momento decisivo"

© foto di Federico De Luca

La Samp ha chiuso con una bella vittoria sulla Juve ma l'andamento del campionato lascia un po' di amaro in bocca, considerato che i blucerchiati avevano dato l'impressione di poter entrare in Europa League. "In effetti - dice a Tuttomercatoweb.com Francesco Casagrande, ex mediano doriano - fino ad un certo punto della stagione, per come la squadra aveva giocato, meritava un bel sette e mezzo. Aveva espresso un bel calcio e i risultati arrivano e facevano ben sperare. Poi però la Samp si è persa nel momento decisivo, proprio quando ci si avvicina ad un traguardo importante come quello dell'Europa League. In queste circostanze diventa fondamentale la consistenza dell'organico, però qualche punto in più doveva farlo. La seconda parte di stagione non è stata all'altezza delle aspettative e quindi alla fine il voto complessivo è 6,5. Peccato, pensavo che la Samp avrebbe lottato fino alla fine per entrare in Europa".

Che cosa è mancato a suo avviso?

"Dall'esterno è difficile dirlo, magari oltre all'organico che poteva essere più robusto c'è stato un calo di tensione"

E Giampaolo a suo parere che decisione prenderà?

"Dipende anche dalle richieste che avrà. Certo, tutti parlano bene di lui e ha dimostrato di sapere dare un'impronta alla squadra. La Samp dovrebbe cercare di non farselo sfuggire. In un ambiente tranquillo come quello blucerchiato potrebbe togliersi delle soddisfazioni però ancora, finchè non parte il valzer degli allenatori, è complicato fare previsioni".