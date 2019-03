ESCLUSIVA TMW - Chievo, ag. Vignato (36°): "Merita spazio, è pronto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"E tu chi sei?. Francesco Totti, sorridendo, saluto così l'esordio di Emanuel Vignato con la maglia del Chievo Verona in Serie A. Ora che il Pupone si è ritirato, la carriera del talentuoso trequartista dei Mussi sta per prendere il via. Classe 2000, è trentaseiesimo nella classifica di Tuttomercatoweb.com. "E' un talento cristallino, dovrebbe giocare con più continuità nel Chievo Verona -spiega Tullio Tinti, agente della TMP Soccer con Manuel Montipò, Fausto Pari e Paolo Castellini, a TMW-. Se lo merita, ha diciotto anni, è cresciuto fisicamente: era leggerino, ora ha messo su forza, è pronto per far vedere il suo talento, lui e anche il fratello che è un talento. Emanuel ha qualità, è un trequartista, una punta esterna, uno sotto punta, che fa gol e fa fare gol. E' il classico che salta l'uomo, che fa la giocata che non ti aspetti".