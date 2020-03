esclusiva Crotone, Vrenna: "Fermarsi era inevitabile. Non facciamo danni"

"La prima bozza di decreto c'è stata mentre eravamo a Venezia, da quel giorno sono rimasto sempre a casa. Il problema è che aumentano i contagi". Lo dice senza nascondere la preoccupazione Raffaele Vrenna, dg del Crotone Calcio, club di Serie B. Racconta il punto di vista dell'uomo, del dirigente, dello sportivo. Si racconta. In quest'Italia ferita, col suo Sud che spera di non dover affrontare picchi e ondate di persone colpite dal Coronavirus perché le strutture potrebbero non reggere.

Come avete agito come club dopo il decreto?

"Ci siamo attenuti alle disposizioni. Ieri abbiamo preso la decisione di fermare gli allenamenti per un periodo consono per capire qualcosa, per dare anche un segnale come club. Cerchiamo di dare un segnale al paese, dobbiamo restare a casa, non fare danni a chi può aver danni".

E' stata presa una decisione tardiva nell'aspettare a fermare il campionato?

"Non so se sia stata tardiva, forse non c'era ancora consapevolezza della gravità della cosa. La Lega B ha giocato a porte chiuse più gare nelle zone colpite, non ho le competenze per dire se hanno fatto bene o male".

E ora?

"Abbiamo comunque scadenze da rispettare, il lavoro della società continua. Stiamo cercando di capire come muoverci: la squadra deve stare ferma non sappiamo per quanto, adesso, se dovessero riprendere i campionati i ragazzi sarebbero inizialmente fuori forma. Altrimenti speriamo che sia almeno servito a qualcosa".

I suoi ragazzi come stanno?

"I ragazzi sono tutti a Crotone, nessuno è tornato a casa, sono qui e credo che rimarranno qui. Gli spostamenti oramai sono bloccati ed è inevitabile".