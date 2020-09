esclusiva Cucci: "Per Pirlo più curiosità che per il Trap. Inter? Voglio vedere i fatti"

Italo Cucci, storica firma del Corriere dello Sport-Stadio, ha parlato a TMW in occasione del Premio Fair Play Menarini di ieri: "Io il calcio l'ho visto anche in guerra, e il pallone ruzzola sempre, senza problemi. Mi sto abituando come tutti anche allo stadio vuoto, e l'idea di aprirli man mano mi sembra una buona".

C'è curiosità per la Juventus di Pirlo.

"Quando arrivò Trapattoni non eravamo così curiosi. Fu lo stesso tipo di problema: arrivava dal Milan, e tutti ci chiedevamo cosa poteva fare".

L'Inter parte favorita per lo Scudetto?

"Ho sentito un tifoso importante che ha detto che, per carità, con un gruppo di signori di una certa età capaci si può anche vincere lo Scudetto, ma per l'Inter manca una situazione in cui si creano le condizioni anche per la Coppa dei Campioni. Sennò sono sempre lì ad aspettare il nuovo Mourinho... Voglio vedere i fatti, però".

Di seguito il video con l'intervista completa