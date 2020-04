esclusiva D’Amico: “Il Sassuolo voleva Giovinco. Io pronto a trattare gli eSports”

Le interviste ai tempi del Coronavirus. Una diretta Instagram, un faccia a faccia virtuale tra chi scrive e l’agente Andrea D’Amico (@therealandreadamico) che ha parlato per TuttoMercatoWeb di svariati argomenti rispondendo anche alle domande dei followers. “Se teniamo tutto chiuso bisogna dare i soldi a chi non può lavorare. C’è gente che ha preso impegni per partire con determinate attività e non può farlo. Deve pagare mutui e tasse varie. Bisogna tirare fuori soldi concreti per queste persone”, la prima considerazione di D’Amico. “I contatti con i direttori sportivi oggi - prosegue l’agente - sono più umani che professionali”. A D’Amico viene chiesto anche come trascorre le giornate in isolamento. “Ho letto diversi libri, sono spesso al telefono. Guardo film. E parlo con i nostri calciatori, gli allenatori e i direttori sportivi. La natura sta rinascendo. Ma sono molto preoccupato perché questo virus farà più danni economici che sanitari. Spero che torni presto la salute collettiva e che la gente possa riaprire le proprie attività. Abbiamo stravolto la nostra vita come mai fin adesso. C’è una psicosi collettiva, non c’è nemico peggiore di uno invisibile. Chissà dopo se riusciremo a tornare alla vita di sempre”.

Nei giorni scorsi D’Amico ha lanciato l’idea di un anno fiscale bianco. “So benissimo - aggiunge - che le tasse dovrebbero servire per pagare tutti i servizi a disposizione dei cittadini. Ma non si possono chiedere le tasse se i cittadini non possono lavorare e quindi non incassano. Come si pagano le tasse se non si lavora? È ora che si faccia una manovra importante. È una situazione d’emergenza”.

Poi si parla di mercato. Tra le domande che incuriosiscono D’Amico quella di un utente, Daniele Guida. “Giovinco? C’era stata una richiesta del Sassuolo a gennaio ma i presupposti economici sono venuti meno. In futuro Vedremo che Serie A sarà. Poi vedremo... Oggi è difficile fare progetti. Ma noi italiani abbiamo fantasia per uscire da certe situazioni. Fantasia che ci aiuterà anche questa volta. Mercato aperto tutto l’anno? No. Non sono d’accordo. Sarebbe controproducente per tutti”.

E infine una considerazione. Dopo aver fatto da apripista con i trasferimenti in MLS, D’Amico sollecitato da un utente fa sapere di essere pronto a trattare anche gli eSports. “Ormai si convertono tutti. Aziende che prima facevano vestiti ora producono mascherine. Io sono pronto a convertirmi dove si presenta l’opportunità. In trent’anni di carriera ho lavorato anche per giocatori di basket e pallavolo oltreché sciatori. Non conosco il mercato degli esports, ma - conclude - sono pronto a studiarlo”.