Davide Lippi, intermediario dell'operazione che ha portato Ribery a Firenze racconti i dettagli dell'affare. "E' stato un po' complesso - dice a TMW - del resto quando si parla di un campione i contratti non sono mai semplici, ma c'è stata la volontà forte di tutta la Fiorentina di portarlo e di tenere l'operazione il più possibile segreta. Bisogna fare i complimenti al club viola. Stasera poi è stata una serata emozionante, di una bellezza e una passione eccezionali. E per me è gratificante chiudere operazioni di questo genere: Franck tra l'altro ancora non smette di dirmi grazie. Sento di aver fatto qualcosa di bello e importante per questa città e società. Franck porterà e darà tanto ai giovani: esperienza e qualità. E' un grande e può trasmettere tante doti. Obiettivi? I dirigenti hanno le idee chiare, servono pazienza e lavoro ma vogliono portare il club il più in alto possibile"

