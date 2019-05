ESCLUSIVA TMW - D.Lippi: "Milan calo inatteso. Della Valle? Critiche strane"

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

A margine della presentazione a Viareggio del 'Marco Polo Sport Center', di cui fa parte la famiglia Lippi con altri imprenditori viareggini, Davide Lippi ha parlato di vari temi tra cui l'ottima annata di due suoi assistiti come Politano e Spinazzola: "I bilanci si fanno alla fine - ha detto a TMW - comunque Politano e Spinazzola tra gli altri hanno fatto una bella stagione, Spinazzola è rientrato da un infortunio e ha dimostrato di poter stare alla grande in una big come la Juve. Conte-Roma? E' un gran tecnico e lo dice la sua carriera. Spero torni nel nostro campionato, è un valore aggiunto. Crisi Milan? Non mi aspettavo questo calo. Rino è comunque un buon allenatore, ha fatto un buon lavoro: alcuni allenatori giovani possono mancare di un po' di esperienza ma Gattuso lo reputo capace.

La crisi della Fiorentina e le critiche ai Della Valle: cosa ne pensa?

"Credo che Firenze debba essere sempre grata ai Della Valle. Hanno investito tanto, hanno cercato di arrivare a certi risultati: il progetto è costruire giocatori importanti, fare cicli di due-tre anni poi è evidente che giocatori di un certo livello abbiano l'ambizione di andare altrove. Il ds per fare questo tipo di lavoro è uno dei migliori e ritengo strana questa contestazione. La famiglia Della Valle non si è mai disamorata di questa squadra. Il progetto è cercare giovani, fare un buon calcio ed è stato preso un ottimo tecnico per far questo. Lo dico da fuori, magari la Fiorentina poteva essere più su in classifica ma non credo ci fossero velleità di scudetto. Un anno può entrare in Europa League, un altro attraverso la qualità del gioco può anche arrivare in Champions ma le critiche mi sembrano esagerate.Chiesa? Mi auguro resti un altro anno poi è normale che uno come lui un domani prenda il volo e vada altrove. Atalanta? Ha alte possibilità di entrare in Champions ma occhio anche alla Roma. E la Lazio è in palla"

Clicca sotto per guardare