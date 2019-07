ESCLUSIVA TMW - De Fanti: "Joronen conquistato da Brescia e Cellino"

Un nuovo portiere per il Brescia. Jesse Joronen, preso dal Copenhagen: un investimento importante, un colpo firmato dal presidente Massimo Cellino, una trattativa condotta dall'intermediario Roberto De Fanti. "Il presidente Cellino conosce molto bene il giocatore. Quando era Presidente del Leeds -spiega De Fanti a Tuttomercatoweb.com-, Joronen era al Fulham e ovviamente gli è tornato in mente quando il giocatore è stato il migliore in campo in entrambe le partite giocate contro l'Atalanta in Europa League. Da quel momento in poi non ha smesso piu di seguirlo".

Ha grande esperienza internazionale: perché l'Italia, perché Brescia?

"Innanzitutto perché parliamo di Serie A, che nonostante qualche vicissitudine rimane uno dei 4 campionati più importanti d'Europa. Poi perchè il calciatore voleva cimentarsi, nonostante la possibilità di giocare la Champions League, in un campionato piu prestigioso. E il Brescia, anche all'estero, è un club molto noto per via dei grandi calciatori che vi hanno giocato nel passato: Baggio, Guardiola, Hagi, Pirlo, Toni. Ci aggiunga anche che il Presidente Cellino ha il track record di aver comprato e venduto grandi calciatori ed il dado è tratto. Una volta informato su questa possibilità non ha avuto alcun dubbio".

Ci racconta la trattativa?

"E' stata una trattativa un po' tormentata per via del fatto che il Copenhagen aveva difficoltà a trovare un sostituto all'altezza ma anche per via dell'inserimento all'ultimo momento di un paio di club importanti esteri che hanno fatto vacillare i danesi. Ma Joronen aveva gia dato la parola al Brescia e non avrebbe accettato altra destinazione che non fosse questa".