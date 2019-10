A festeggiare i 110 anni del Bologna al Dall'Ara è arrivato anche Gil De Ponti, storico attaccante rossoblù. "E' un'impresa per un club arrivare a questi traguardi - dice a TMW - il Bologna è una società gloriosa e ho grandi ricordi. La squadra di oggi mi piace, sono stati persi alcuni punti, però lo vedo superiore rispetto all'anno passato. -in attacco destro per me è un giocatore da 10-15. Mi piace anche Orsolini, è una bella... bestia. Da fiorentino dico invece che la squadra viola ha un Ribery che fa la differenza. Dove può arrivare? Dipende dal mercato di gennaio, mancano i gol del centravanti. Vediamo cosa potrà fare Pedro che finora ha giocato in Primavera"

