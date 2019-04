ESCLUSIVA TMW - Di Fusco: "Napoli, mediana cotta. Ancelotti, ora la squadra"

Il Napoli guarda già al futuro. L'eliminazione dall'Europa League subìta dall'Arsenal impone ai partenopei, ora al secondo posto in classifica che parrebbe al sicuro, di guardare già alla prossima stagione. Prima però serve un bilancio di questa annata. "Non siamo arrivati bene a questo appuntamento contro l'Arsenal", dice Raffaele Di Fusco ex portiere partenopeo. "Il centrocampo era stanco, anche per il numero ridotto dei giocatori di questo reparto. Senza Hamsik e con pochi ricambi, Zielinski e Allan ala lunga non ce la fanno più. Si è fatto male anche Diawara ed è diventata dura. Per quanto riguarda gli altri giocatori Meret ha fatto la sua esperienza in Coppa, è bravo ma deve chiaramente giocare sempre più partite a grandi livelli. Resta l'amaro in bocca per l'eliminazione ma il Napoli doveva essere più cinico per passare il turno: serviva più concretezza nelle occasioni capitate".

La stagione in generale come va valutata?

"Per me resta buona. La Juve è inarrivabile, tutte le altre sono state staccate di tanti punti. E' stato confermato che dopo la Juve c'è il Napoli. Certo, i partenopei sono rimasti fermi mentre le altre si sono rinforzate e quindi ora spero che Ancelotti voglia fare la sua squadra perchè questa è quella di Sarri".

Da Ancelotti si aspettava questo o di più?

"Mi aspettavo questo, speravo di andare più avanti in Coppa per vedere una squadra sempre più europea ma col PSG in Champions si è comunque vista l'esperienza internazionale di Ancelotti. Ripeto, il Napoli è arrivato stanco per la sua rosa striminzita. A marzo anche negli anni scorsi la squadra è crollata. La rosa è ristretta e il centrocampo ora è cotto".