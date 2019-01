ESCLUSIVA TMW - Di Fusco: "Napoli,ora un centrocampista di spessore europeo"

Anche il Napoli riparte dalla Coppa Italia, dal match col Sassuolo. "E' comunque un obiettivo - dice a Tuttomercatoweb.com Raffaele Di Fusco, ex portiere partenopeo - all'inizio della stagione non sembra un traguardo prioritario però poi col passare può diventare un bel traguardo da raggiungere".

Veniamo subito al mercato del Napoli. Per adesso che ne pensa, sia per quel che riguarda gli obiettivi sia per le reali necessità?

"In questo periodo si fanno molte chiacchiere. A Napoli siamo abituati a sentire tante voci, poi succede che magari un giocatore viene soffiato da un'altra squadra anche per i tempi lunghi del Napoli. Spero che il club faccia un acquisto a centrocampo, per avere una speranza in più soprattutto per l'Europa League, visto che per il campionato non ci sono grandi chance. Serve un giocatore di spessore europeo"

Su Barella che pensa, soprattutto in vista di giugno?

"Mi sembra che la corsa sia affollata... E in ogni caso il mercato di giugno sarà determinato dalle partenze: se vanno via Allan, Hamsik e Koulibaly non sarà facile sostituirli e servirà un bel mercato. Quanto a Koulibaly dovrà eventualmente essere reinvestita la somma di denaro: il difensore del Napoli adesso a mio parere è al livello di Ramos. Il giocatore del Real Madrid ha solo più esperienza".

Qual è invece la sua idea su Diawara? Può partire?

"Non sono un grande estimatore di Diawara. Ritengo che la qualità a centrocampo ce l'abbia solo Hamsik. Con Diawara, Allan e Zielinski non ci sono giocate in profondità. Diawara è un ottimo giocatore ma il Napoli punta a traguardi importanti e non lo ritengo da squadra che lotti per la Champions. In questo Napoli è un rincalzo, in un'altra squadra che ha ambizioni diverse può fare il titolare".