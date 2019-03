Fra i tanti figli d'arte che si stanno affacciando in questi anni al calcio dei grandi c'è anche Samuele Birindelli, difensore classe 1999 del Pisa. Il figlio dell'ex giocatore di Empoli e Juve è alla posizione numero 100 della classifica de "I 100 giovani d'Italia" stilata dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com. Per presentarlo abbiamo sentito il parere del ds del club toscano Roberto Gemmi. "Per quanto ci riguarda Samuele, nonostante abbia 19 anni, è un senatore del gruppo visto che ha già messo a referto tra i professionisti oltre sessanta presenze. Tecnicamente, invece, è un calciatore con doti atletico di primo livello, con ottime capacità d'inserimento e di cross in corsa che lo rendono pericoloso sulle giocate dal fondo. La sua posizione in campo? Noi lo abbiamo utilizzato anche al centro del reparto, ma il meglio lo dà sulle corsie. Destra o sinistra non fa differenza".