ESCLUSIVA TMW - Ds SPAL: "Vogliamo trattenere sia Fares che Petagna"

Una SPAL in via di costruzione, con tanti elementi della rosa biancazzurra ambiti sul mercato.

Tra entrate e uscite: questo il punto della situazione che il DS della truppa estense, Davide Vagnati, ha tracciato a Tuttomercatoweb.com.

Sembra cosa fatta per il passaggio di Antenucci al Bari, accordo trovato.

"Non mi pare sussista un accordo tra Antenucci e il Bari. Indubbiamente il calciatore piace ai pugliesi, abbiamo dialogato con il club ma il punto di incontro non è stato trovato, e non è scontato che sia Bari la destinazione".

Richieste del Bari anche per Costa, che come Schiattarella pare in uscita. E' così?

"Anche Costa è un profilo con diverse richieste, oltre al Bari ci sono altre due-tre situazioni da valutare, ma noi non abbiamo l'esigenza di mandare via nessuno: anche Schiattarella ha richieste, ma hanno dato tanto per la nostra causa, non è una necessità privarci di loro. E' giusto si guardino intorno, ma non sussiste fretta".

In uscita anche Lazzari: a che punto è la trattativa con la Lazio?

"Ne stiamo parlando, ci sono ancora delle situazioni da chiarire, e finchè non ci sono le firme sul contratto non si può parlare di cosa fatta. A ogni modo siamo a un buon punto".

Rumors vogliono anche uno scambio con il Torino per quando concerne Fares-Bonifazi.

"Il nostro mercato non è su Fares, che non pensiamo di dare via. La sostenibilità dell'azienda rientra nei nostri obiettivi, ma a essa va coniugata la salvezza: se Lazzari andasse via, difficilmente ci priveremo di altri importanti elementi. Salvo poi che non arrivi offerte che devono proprio essere irrinunciabili".

Petagna proseguirà la sua avventura a Ferrara?

"Si, stesso discorso fatto per Fares. Qualcuno, quando investimmo su Petagna, ci prese per pazzi, ma noi capimmo subito la gran voglia di fare che aveva: lui è stato bravo a dimostrarla, noi a fare l'investimento che si è poi rivelato giusto".