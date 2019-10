ESCLUSIVA TMW - Eranio: "Genoa troppo fragile. Guidolin o Carrera scelte giuste"

Dopo la disfatta col Parma, il Genoa si prepara a cambiare allenatore. Via Andreazzoli, al suo posto uno tra Carrera e Gudolin. "Dispiace sempre quando un tecnico viene esonerato ma il Genoa ha dimostrato di essere molto fragile", dice a TMW Stefano Eranio, ex centrocampista rossoblù. "Se non trovi la via giusta a livello difensivo, la situazione diventa dura"

Su chi punterebbe per sostituire Andreazzoli?

"Guidolin ha più esperienza e può dare qualcosa di importante. Ma anche Carrera può essere una bella scelta, rappresenta la novità. Ha fatto le sue esperienze e credo possa assomigliare a Conte, avendo lui lavorato a lungo con Antonio. Credo che entrambe possano essere opzioni giuste".

Si erano create troppe aspettative all'inizio per questo Genoa?

"Credo che in campo via via si siano persi gli equilibri. Nella partita con la Lazio ad esempio c''era una distanza enorme tra i reparti. E poi magari ci sono anche situazioni in cui ti fanno cinque tiri e becchi cinque gol. Da fuori è difficile giudicare: Andreazzoli ad Empoli aveva dato un senso al gioco, al Genoa adesso per i risultati è indifendibile".

Da ex rossonero invece come giudica il Milan di ieri col Lecce?

"Mi è piaciuto l''atteggiamento della squadra. Ho visto la voglia di tanti giocatori di mettersi in discussione. Alcune situazioni di gioco sono cambiate e quando si attaccava lo si faceva con criterio. Il Milan è una squadra votata all'attacco: non ci sono giocatori di interdizione e crea tanto ma se trova una formazione che attacca escono le lacune. Ieri nel primo tempo il Milan doveva fare 3-4 gol e chiuderla. Leao ha grandi qualità ma in zona gol deve migliorare".