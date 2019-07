ESCLUSIVA TMW - F. Galli: "Milan, mi piace Demiral. Felice del mio ruolo in Figc"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Filippo Galli, bandiera del Milan, ha da pochi giorni fatto il suo ingresso in Figc, dove darà il suo contributo al Settore tecnico e al Settore Giovanile e Scolastico, con un ruolo legato allo sviluppo del calcio giovanile in Italia. Con lui l'occasione è anche quella di dare uno sguardo al Milan che verrà. I rossoneri sono pure alla ricerca di un difensore per completare il reparto e che possa far coppia con Romagnoli. Tra gli obiettivi ci sono Demiral e Rugani, mentre è spuntata anche l'ipotesi Fazio: "Mi piace molto Demiral - dice Galli a TMW - è bravo difensivamente ma anche dal punto di vista della personalità. Costruisce gioco ed è tra i migliori".

Per quel che riguarda la squadra come le sembra finora?

"Ancora manca più di un mese alla fine del mercato ma si nota già una squadra di qualità che rispecchia il credo calcistico di Giampaolo. Credo che il mercato sia stato fin qui funzionale alle idee dell'allenatore"

I giovani rischieranno di risentire dell'impatto con San Siro?

"San Siro è San Siro ma comunque se parliamo di Bennacer ha esperienza internazionale, idem Hernandez. Magari potranno pagare qualcosina ma sarà fondamentale il sostegno di tutti, del club e dei tifosi. L'importante è che l'ambiente sia compatto".

Su Suso quale potrà essere la soluzione migliore per l'immediato futuro?

"Non so cosa sia giusto fare. Valuteranno se per le idee di calcio di Giampaolo potrà essere funzionale o meno. E' chiaro che dovranno parlarne tutti insieme e poi trovarsi d'accordo sulla scelta".

Su Cutrone invece cosa si sente di dire?

"Dispiacerebbe molto se dovesse lasciare il club. E' molto legato al Milan, veste la maglia rossonera da dieci anni. Anche in questo caso verranno fatte tutte le valutazioni del caso e verrà trovata la miglior soluzione per tutti e per fargli avere la chance di giocare qualora al Milan non ne avesse o se Giampaolo non lo ritenesse funzionale al suo gioco. Ma ancora è tutto in divenire".

Chiudiamo parlando di lei e del suo nuovo incarico alla Figc

"Sono contento della fiducia che mi ha dato Demetrio Albertini. Ho già iniziato a lavorare a Coverciano. Per ora mi è stato dato l'incarico di strutturare dei corsi per responsabile dei settori giovanili ma ci occuperemo anche dello sviluppo del settore giovanile e sotto la responsabilità di Roberto Samaden lavoreremo insieme ad altre figure (Milena Bertolini, Alberto De Rossi, Maurizio Viscidi, Roberto Menichelli, Gianfranco Serioli, ndr)".