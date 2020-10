esclusiva Firicano: "Cagliari, sono per Pavoletti. Sottil atteso dalla prova di maturità"

Aldo Firicano ha parlato a TMW della Fiorentina ("la squadra può stare a ridosso o dentro alla zona Europa. Callejon? Più un quarto di centrocampo o un terzo davanti. E' comunque un esterno di gran qualità che può decidere le partite") ma da ex rossoblù anche del Cagliari: "Non si discosterà molto dal campionato dell'anno scorso - ha detto a margine di un evento della Fondazione Bacciotti - mi auguro sia più continuo della stagione passata. Credo possa navigare a metà classifica. Io tra i giocatori resto in attesa di Pavoletti, Simeone ha comunque esperienza. Sottil è atteso ad una prova di maturità. C'è anche Ounas che è una bella carta. Con Nainggolan sarebbe stato un altro Cagliari perchè fa spessore. Si sentirà la sua assenza ma occorre andare avanti"

