ESCLUSIVA TMW - Furino: "Sarri, più attenzione alla difesa. Prendiamo troppi gol"

L'imprevista sconfitta della Juventus contro il Napoli suggerisce delle riflessioni profonde anche e soprattutto per come la squadra di Sarri ha disputato il match, per stessa ammissione del tecnico "sotto ritmo e con poca energia mentale". Beppe Furino, storico giocatore juventino, analizza la situazione: "Il risultato è negativo - dice a TMW - ma vedendo la classifica ha creato meno danni del previsto. Ora bisogna semplicemente voltare pagina".

Che pensa delle parole di Sarri e della mancanza di energia mentale?

"Sta a loro dare le spiegazioni di questa situazione. Noi facciamo il tifo e ci aggrappiamo ai risultati. Ci dispiace per questa sconfitta".

Che idea si è fatto del tridente e delle difficoltà a sostenerlo da parte della squadra?

"Non mi creo questi problemi, c'è un allenatore che è pagato per pensare alle migliori soluzioni".

Ma questa Juve le piace?

"Nel calcio ci sono momenti buoni e meno felici. Si tratta di analizzare tutto. A volte in un ko ci può anche essere un lato positivo"

Ma questa Juve può pensare stavolta di vincere in Europa?

"Non entro nel merito. Se devo dire qualcosa dico: Sarri fai più attenzione alla difesa perchè prendiamo troppi gol".

E' solo un problema di difesa o anche di centrocampo?

"Il centrocampo mi sembra collaudato però niente succede per caso. Sarà il tecnico a capire le motivazioni".