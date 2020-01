© foto di Stefano Carlesi

Michele Gelsi, ex calciatore di Fiorentina, Pescara e Livorno commenta a Tuttomercatoweb.com il campionato e anche le ultime mosse di mercato dei viola: "La Juve trova più difficoltà anche perchè le altre sono più forti rispetto a qualche anno fa. La Lazio ha un bell'impianto di gioco anche se ha meno cambi rispetto all'Inter che può essere la squadra che può dare più fastidio ai bianconeri". Poi sulla Fiorentina: "Si sta riprendendo, Iachini è stato bravo anche a ricaricare quei giocatori che erano sotto tono. Kouamè? Grande acquisto, ragazzo giovane che si è imposto a ottimi livelli. Proviene da un infortunio ma è un bell'investimento per il futuro. Di infortuni posso parlare perché ne ho subiti tanti in carriera ma da quando mi sono fatto male io, dall'87 ad oggi, sono cambiate tante metodologie. Tornerà senza problemi e più forte di prima".

Clicca sotto per guardare