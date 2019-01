ESCLUSIVA TMW - Gerolin. "Boateng-Barça fulmine a ciel sereno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Prince Boateng ormai un giocatore del Barcellona. Una notizia a sorpresa che fa discutere ma che conferma anche gli ottimi rapporti tra il Sassuolo e il club catalano. "E' in effetti un fulmine a ciel sereno", dice a Tuttomercatoweb.com Manuel Gerolin, direttore sportivo. "Boateng era tornato in Italia per riprendersi quel che aveva lasciato ma evidentemente ora al Barcellona serve un giocatore con le sue caratteristiche e col suo temperamento".

Fermo restando che stiamo parlando di un giocatore di qualità, si aspettava che il Barcellona potesse andare su un giocatore diverso?

"Boateng stava facendo un buon campionato al Sassuolo ma di solito si pensa che il Barça vada alla ricerca di giocatori di prospettiva. Si vede che il Barcellona aveva bisogno anche di un giocatore in grado di ricoprire più ruoli".

Il Sassuolo quanto perde?

E' una squadra che gioca bene e lo ha dimostrato anche con l'inter. credo che il Sassuolo possa sostituirlo. Boateng gioca da attaccante o da mezzapunta: al Sassuolo sono bravissimi anche nel rimpiazzare i giocatori forti. Non credo che gli emiliani avranno delle ricadute".