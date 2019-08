ESCLUSIVA TMW - Gori: "Inter, club pare impreparato. Attacco, dov'è il piano B?"

"Fatico a capire certe dinamiche dell'Inter, mi sembra quasi che la società sia impreparata". Sergio Bobo Gori si esprime così a TMW, da grande ex interista e soprattutto innamorato dei colori nerazzurri. "Non riesco a capire come sia stato possibile rinnovare il contratto a Spalletti per poi mandarlo via. Ad Icardi è stata data la fascia per poi togliergliela, una cosa grave che ha poi portato alla perdita di un valore capitale a bilancio come il cartellino dell'argentino. Nainggolan viene mandato via gratuitamente dopo una stagione. E poi si affronta una tournèe con introiti importanti a livello economico senza attacco. Non c'è stato un piano alternativo su Lukaku. Senza polemica, dico che la società sembra impreparata, con un presidente che si lascia guidare da professionisti importanti ma le decisioni e le scelte sembrano confuse. Non capisco come l'Inter possa andare in tournèe con i ragazzini in attacco. Ripeto, fatico a capire i motivi di questa situazione e della mancanza di un piano B per l'attacco. All'Inter non si può avere confusione. Spero che ci sia qualcosa che non so e che obbliga la società a comportarsi così. E poi mi domando: Icardi valeva 100 o 90 milioni e ora cosa vale? Leggo che nessuno lo vuole: è assurdo visto che è uno che ha sempre segnato tanto. E poi devi andare a spendere più di 80 milioni per Lukaku che ha sì segnato ma non è che se ne parlasse così tanto. Se lui vale 80 milioni allora Riva quanto valeva? Non ci sarebbero stati i soldi per pagarlo".

A proposito del Cagliari che pensa dell'arrivo di Nainggolan?

"Grande acquisto che darà spessore alla squadra. Radja avrà la possibilità di riscattarsi e dare una bella mano al Cagliari. Come obiettivo per i rossoblù è giusto sperare nell'Europa ma credo che facendo un'analisi realistica ci siano 6-7 squadre più avanti, sebbene l'Atalanta possa essere un esempio che può far pensare".