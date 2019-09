ESCLUSIVA TMW - Hallfredsson su Pinamonti, Toni, Iturbe e De Paul

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista islandese Emil Hallfredsson, ha svelato chi è il giocatore più forte con cui ha giocato nella sua carriera in Nazionale. "Gudjohnsen. Quando era a Barcellona e Chelsea era veramente forte, il migliore. Nei club Luca Toni, è arrivato a 36 anni, a Verona, con tanta voglia di giocare, fare gol. Ed è diventato capocannoniere".

Un nome: Iturbe?

"Non so come mai non abbia sfondato, a Verona ha fatto cose straordinarie. Forse mentalità, oppure sfortuna, ci sono tante cose in meno. Devi fare quel passo in avanti, però era professionale, bravo, forte, veloce...".

De Paul?

"Fantastico, ha tanta voglia di crescere e migliorare. Ha fatto benissimo a Udine, lo vedo bene in una grande. Ora è diventato anche titolare dell'Argentina, si merita tutto. È molto forte".

E Pinamonti?

"L'ho conosciuto a Frosinone, sono stato tre mesi con lui. È un bravissimo ragazzo, veramente, a me è piaciuto da subito. Sono contento stia facendo bene, gli ho sempre fatto i complimenti. In allenamento dava sempre tutto e la sua crescita era visibile".

