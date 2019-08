ESCLUSIVA TMW - Hubner: "Balo, Brescia ideale per rilancio. E' la sua squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brescia e i tifosi bresciani aspettano di poterlo vedere con la maglia della loro squadra addosso. Mario Balotelli resta molto vicino a vestire la casacca delle rondinelle. Sarebbe un gran colpo da parte del presidente Cellino: "E credo che sarebbe la piazza ideale per farlo tornare ai fasti un tempo", dice a TMW Dario Hubner, storico bomber del Brescia. "Sarebbe nella squadra della sua città, conosce la gente e sa cosa aspettarsi. Certo, dovrà essere concentrato e lavorare bene, ma miglior scelta non potrebbe esserci anche in chiave nazionale, per riconquistare l'azzurro".

Potrebbe essere l'ultima chance per riprendersi la maglia dell'Italia?

"Il campionato italiano potrebbe essere un test importante perchè Mario avrebbe la possibilità di mettersi in competizione con gli altri attaccanti italiani, a partire da Belotti e dimostrare il suo valore".

Quanto è maturato a suo parere Balotelli?

"Ultimamente in Francia è andato bene. E poi quando si arriva a trent'anni si mette la testa posto: ci sono stati errori di gioventù ma ora non sei più un ragazzo ma un uomo che sa cosa fare".

Nel frattempo è stato accostato al Brescia anche Marchisio: che cosa ne pensa?

"Il Brescia non ha impegni infrasettimanali, deve pensare solo al campionato e Marchisio potrebbe quindi gestirsi bene dal punto di vista fisico. Lui e Balotelli costituirebbero una bella coppia salvezza"

Il Brescia ha costruito la squadra giusta per salvarsi?

"Ho piena fiducia in Cellino che conosce alla perfezione la serie A. Preferisco un presidente che compra 4-5 giocatori mirati che tanti che poi non servono".