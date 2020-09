esclusiva Imborgia: "Inter, Kolarov e Vidal pronti all'uso. Milan, Tonali non titolarissimo"

Con Antonio Imborgia (agente e intermediario di mercato) nell'intervista a TMW che potete vedere sotto si è parlato di Inter e Milan: "I nerazzurri - ha detto - hanno idee chiare e Kolarov e Vidal sono pronti all'uso, portano esperienza e maturità. L'Inter comunque era già forte e attrezzata l'anno passato e ora lo è di più. Kantè? Per farlo arrivare, occorre fargli anche posto. Ma ci sono pure ritorni importanti come Nainggolan che, con tutto il rispetto per gli altri, non è proprio uno scappato di casa... Il Milan? Sta lavorando bene, pare sulla strada giusta. Quanto a Tonali è un giovane forte, un buon acquisto ma onestamente non lo vedo tra i titolarissimi. E' un investimento per il futuro, è un giocatore di grande prospettiva che deve abituarsi a questo campionato".

