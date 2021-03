esclusiva Imborgia: "Stimo Prandelli. E' un mondo dove per forza deve esserci la porcheria"

vedi letture

Nel corso dell'intervento al TMW News Antonio Imborgia, agente e intermediario di mercato ha parlato delle dimissioni di Prandelli da tecnico viola e anche della nota di ieri con cui ha voluto ribadire il significato del suo addio, slegandolo da voci fuori luogo arrivate dai social: "I contrasti con i giocatori possono esserci, un tecnico non può essere amato da tutti. Io ad esempio da dirigente quando mi presentavo alla squadra dicevo che speravo di essere il più odiato nello spogliatoio perchè significa pure essere un buon dirigente. Lo stesso vale per un tecnico che per il bene della squadra deve prendere delle decisioni anche difficili. Però poi arrivi ad un certo punto nella vita in cui se ti guardi attorno non avverti quel che ti fa piacere e scegli allora di farne a meno. Sui social ci sono state poi delle porcherie. A Prandelli va riconosciuto anche di essersi messo in piazza, spiegando il motivo delle dimissioni. Un po' come quando Gattuso dice: 'Quando vi guardate allo specchio e c'è qualcosa che non non va ditelo'. Ma dopo queste parole quasi non è stato rispettato. La verità è che la società si è trasformata in un mondo dove per forza ci deve essere la porcheria o la motivazione subdola, cattiva. Perchè uno guadagna 100mila euro al mese deve esser felice. Sì ma poi comunque fai le valutazioni e le scelte che ti danno più gioia e serenità. Ad un certo punto, fatte tutte le riflessioni, uno può anche dire: "Ho tremila piante di ulivi e io ora me ne vado a vederli e a crescerli...".

clicca sotto per guardare