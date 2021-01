tmw Imborgia: "Parma, Krause deve capire in che foresta è. Viola forte ma serve sfoltire"

Nel corso della chiacchierata a Tuttomercatoweb.com, con Antonio Imborgia si è parlato anche del mercato del Parma e non solo: "Il club gialloblù - ha detto - ha trovato una grande proprietà e pian piano imparerà cosa vuol dire il calcio professionistico in Italia. Per ora ha un grandissimo proprietario che fa ottimi investimenti ma che deve capire in che... foresta è. Ha preso giovani di buonissima qualità che hanno però bisogno di tempo, che in Italia non è concesso. Devono trovare una strada unica e che rappresenti il Parma nella società, nelle direzione sportiva e nelle intenzioni dell'allenatore. Credo che l'esperienza fatta in questi mesi produrrà comunque effetti positivi".

Kokorin alla Fiorentina: come valutare l'operazione?

"Ho sentito Pradè e gli ho detto che ora a mio parere serve sfoltire. Adesso la squadra ha tanti giocatori forti e in teoria dovrebbe giocare per l'Europa. La classifica non manifesta il valore dei viola. Però i calciatori sono talmente tanti che si pestano i piedi. Kokorin? La Fiorentina ha Vlahovic che è forte, Kouame ha buone qualità, è abile di testa. Se lo hanno preso, significa che serviva. Kokorin forte però... a meno che non si giochi in 13-14, altrimenti è dura. In campo ne vanno 11 e tenerne 12-13 fuori è complicato avendo solo il campionato".

