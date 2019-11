ESCLUSIVA TMW - Jankovic: “Verona particolare, ma Balo non doveva reagire”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“I tifosi del Verona sono tra i più importanti in Italia. Magari sono particolari, ma quello che è successo a Balotelli succede da tutte le parti”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex calciatore - tra le altre - dell’Hellas Verona, Bosko Jankovic.

Come ha visto la reazione di Balotelli?

“I calciatori devono pensare a giocare a calcio. Posso capire Balotelli, ma non doveva reagire in quel modo. Ha sbagliato”.

Ma i tifosi del Verona sono davvero razzisti?

“No. Non e una tifoseria razzista. Magari particolare si, ma razzista no”.

E leí? Ha appeso le scarpette al chiodo...

“Mi alleno per mio stesso. Con il calcio, da giocatore, ho finito. Mi sono operato all’anca che non andava più... Ho smesso di giocare. Non avevo più cartilagine. Da quando mi sono operato non ho più dolori e questa è la cosa più importante”.

Il ricordo più bello?

“Il primo anno al Genoa. Era una squadra splendida. Siamo finiti quarti a pari punti con la Fiorentina che è andata in Champions League. Eravamo fortissimi”.

Da suo ex compagno di squadra ad allenatore. Thiago Motta oggi guida il Genoa.

“Sono molto contento. È un ragazzo serio, intelligente. Può fare molto bene. Ha fame di successi”

Il momento da cancellare in carriera?

“Niente. Tutto quello che è successo doveva succedere. Ognuno di noi ha degli episodi brutti, se mi chiedi cosa vorrei cancellare dico l’infortunio a Reggio Emilia quando nel 2009 mi sono rotto il ginocchio. E poi mi sono rotto di nuovo a San Siro. Ho perso il Mondiale in Sudafrica. Ma non guardo al passato. E ora sono felice”.

Comunque non lascerà il mondo del calcio. In che ruolo si vede?

“Sicuramente non farò l’allenatore. Mi piacerebbe ricoprire un ruolo dirigenziale. O magari fare il procuratore. Vediamo...”.