La Samp ha deciso di interrompere il rapporto con Di Francesco dopo un inizio di stagione disastroso. Via il tecnico ex Roma, potrebbe ora arrivare Beppe Iachini che a Genova sponda blucerchiata ha già allenato con successo (sua la promozione del 2012). "Sicuramente sono tanti i motivi che hanno portato a questa situazione", dice a TMW Marco Lanna, grande ex doriano. "C'è una compartecipazione di colpe: società, allenatore e giocatori, che dovrebbero reagire ad un'inerzia negativa ma non ci sono riusciti".

Guardando le partite della Samp cosa salta all'occhio a suo parere?

"La mancanza di coesione. Quando subisce un gol, difficilmente la Samp reagisce da squadra. Il gioco non è mai stato fluido ma tanti errori sono arrivati dai singoli. La Samp adesso, secondo la mia impressione, non ha idee nè personalità per uscire da questa situazione".

Come nuovo tecnico potrebbe arrivare Iachini. Che ne pensa?

"Quel che posso dire è che chi arriva adesso avrà un compito non facile. Dovrà rimotivare un gruppo che adesso non pare capace di uscire da questa situazione. Di sicuro adesso il cambio andava fatto".