esclusiva Lione, Aulas raffredda l'addio di Aouar: "Nessun contatto con la Juve"

"Nessun contatto con la Juve per Aouar". Con questa frase, il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha voluto smentire le voci circa un accordo vicinissimo tra la Juventus e il proprio club per il cartellino di Houssem Aouar, gioiello del club francese che ha disputato una Champions League straordinaria guidando la squadra di Garcia fino ad una storica semifinale. Per Aouar l'interesse non manca, ma per il momento non si è arrivati al dunque, almeno secondo quanto dichiarato ai nostri microfoni dal patron lionese.