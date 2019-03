ESCLUSIVA TMW - Lucchesi: "Monchi non ha capito Roma. Squadra non da 3°-4°"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un'analisi approfondita della complicata situazione della Roma. Fabrizio Lucchesi, ex dg giallorosso, passa in rassegna in modo approfondito le varie questioni che hanno frenato, condizionato e alla fine mandato in crisi i giallorossi che hanno esonerato Di Francesco e ingaggiato al suo posto Ranieri. "Di Francesco - dice Lucchesi a TMW - paga per una serie di problemi che non dipendono da lui. Avrà commesso i suoi errori ma le aspettative sono forse eccessive. Ci sono tre-quattro squadre che se arrivano prima della Roma non è uno scandalo. Punto secondo: sono stati commessi spesso errori individuali nelle partite. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che o non erano giocatori funzionali o o i calciatori hanno dei limiti, considerato che questi errori si ripetono. Anche per questo motivo non ci si può aspettare che la Roma arrivi nelle prime tre-quattro. Si cambia allenatore e si va su Ranieri che è romano e romanista e va bene. E' perfetto per arrivare a giugno. Forse la dirigenza non aveva adesso l'allenatore da progetto o ce l'ha in mente ma non è libero. Sul piano sportivo se ci sarà un'inversione di tendenza clamorosa dovrei pensare male e cioè che ci siano stati problemi nello spogliatoio. Ma non credo che ci sarà. Quello dell'allenatore è un modo per spostare il problema. Qualche giocatore non si è dimostrato all'altezza, qualche operazione è stata sbagliata. In tutto questo mi è piaciuto l'intervento di Totti che ha parlato da dirigente e mi ha fatto molto piacere. Mi sono anche piaciute le parole da leader di De Rossi, che ha tenuto compatta la squadra. Se però ci si aggrappa ancora a De Rossi che ha 35 anni significa che c'è qualche problema".

Nel frattempo è arrivato l'addio di Monchi

"Un atto serio di una persona seria. Non si può negare che vari problemi sono nati da una serie di errori che sono stati commessi. Non ha capito Roma, veniva da una realtà di piccole dimensioni: a Roma serve una squadra di prontezza e prospettiva ma oggi la Roma non è nessuna di queste due cose. Non si è calato nella realtà romana".