esclusiva Magrin: "Che attesa per la Dea. Presserà dal primo al novantacinquesimo"

"Siamo tutti qui in attesa dela grande sfida". Marino Magrin grande ex atalantrino non vede l'ora che inizi la partita della Dea contro il PSG, in Champions. "Sarà una gara emozionante - dice a TMW - ed è una bellissima soddisfazione vedere la squzdra contro una delle più forti d'Europa. Se la potrà giocare alla grande".

Peserà l'assenza di Ilicic?

"Credo possa purtroppo pesare molto perchè in Champions si sarebbe esaltato e avrebbe fatto vedere tutto il suo talento. con i suoi dribbling avrebbe creato superiorità numerica consentendo ai centrocampisti di inserisi e andare alla conclusione. Ma anche gli altri hanno le loro assenze".

Sarà la solita Atalanta?

"Sì, giocherà con lo stesso entusiasmo di sempre. Farà pressing dal primo al novantacinquesimo. E non smetterà di lottare neanche se dovesse andar sotto".

Che Atalanta ha visto nel finale di campionato?

"A parte il match con l'Inter perso male è andata sempre bene. In quella partita dopo il 2-0 ha pensato poi a risparmiare qualche energia in vista di questo appuntamento. E' stata un'altra stagione eccezionale per l'Atalanta e vanno fatti i complimenti ai giocatori e a Gasperini".