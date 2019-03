ESCLUSIVA TMW - Malagutti su Icardi: "Non è finita, risolva con Spalletti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Va risolto il rapporto con Luciano Spalletti". Simone Malagutti, giornalista di SportMediaset, inquadra così la situazione Icardi, tornato ad allenarsi dopo oltre un mese di stop. "Da un lato meno male per tutti, lui deve giocare, ci rimette a non farlo, fra Nazionale, Copa America, sua valutazione e potere contrattuale in caso dovesse andare via. Bene per il finale che, però, non è definitivo".

È stata un'umiliazione inutile togliergli la fascia?

"Se lui la vede così, se è questione di vita o di morte e ci tiene così tanto... ma l'Inter non ha torto, quando ha riscontrato che i compagni non erano più solidali con Icardi a causa delle dichiarazioni di Wanda Nara. Era una situazione in cui non poteva più rappresentare il resto della squadra. E poi se lui non avesse continuato con il comportamento recalcitrante del non giocare, adducendo problemi al ginocchio non riscontrati dal quadro medico. Lui è passato dalla parte del torto".

Addio scontato?

“Se la sua frizione è solamente con Spalletti e qualche compagno potrebbe rimanere, Marotta è ovviamente il fulcro della situazione dirigenziale. Se ci sono problemi anche con lui allora il rischio è quello che debba lasciare”.

Le apparizioni pubbliche di Wanda Nara sono state un fattore?

“Ha certo avuto un ruolo. Se non ci hanno detto balle, le sue dichiarazioni hanno innervosito i compagni ulteriormente. Oltre al fatto che Icardi le sottoscrivesse pienamente. D’accordo fare il procuratrice, ma quando sei moglie e opinionista… sono d’accordo con ex calciatori che hanno parlato a Tiki Taka, non puoi entrare in questioni di spogliatoio”.