esclusiva Maradona compie 60 anni. Marchesi: "Genio. Che rovesciata a Pescara in Coppa"

E' stato il primo allenatore di Maradona in Italia, al Napoli. Rino Marchesi oggi gli manda un grande augurio ricordando anche i bei momenti trascorsi accanto al Pibe de Oro. "E' un personaggio che non si dimentica mai - dice a TMW - sul campo era straordinario come giocatore ma anche come ragazzo. Non ha mai dato l'impressione di essere superiore agli altri, anzi si fermava spesso a palleggiare con i più giovani. Era un uomo spogliatoio".

Il primo giorno che vi siete incontrati cosa vi siete detti?

"C'è stata subito una simpatia spontanea, senza dover essere troppo presentati. Siamo andati d'accordo su tutto".

Il gol che ricorda di più?

"In Coppa Italia contro il Pescara. Era a terra spalle alla porta e con una rovesciata incredibile e improvvisa fece gol. Una rete d'altri tempi".

Più forte lui o Pelè?

"Il discorso è sempre lo stesso: dipende dalle simpatie ma Pelè, Maradona e Messi sono dei geni, CR7 uno straordinario uomo gol".

Con Maradona vi sentite ancora?

"Ci siamo sentiti spesso per tanti anni, poi col tempo un po' meno. Ma attraverso il nostro preparatore Signorini sono sempre rimasto in contatto con lui".