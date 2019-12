© foto di Federico De Luca

“Il cambio di allenatore alla Fiorentina? Ci sono momenti nel calcio in cui i cambi diventano inevitabili. La società doveva dare una svolta ad una situazione che nessuno avrebbe mai immaginato”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Giocondo Martorelli.

Cosa ha sbagliato Montella?

“Lo considero un ottimo allenatore. Ma troppe coincidenze hanno fatto si che la squadra venisse costruita in ritardo. Pradé ha preso possesso della società a luglio, forse tardi”.

Al posto di Montella c’è Iachini.

“È un allenatore che conosce bene la piazza. È già stato a Firenze da calciatore. Ma anche per lui è indispensabile recuperare calciatori come Chiesa e Ribery e che a gennaio venga rinforzata la squadra per non essere invischiati nella lotta retrocessione”.

Chi si muoverà sul mercato?

“Credo che l’Inter cercherà di accontentare Conte sul mercato. Penso che i nerazzurri tenteranno di prendere Vidal. E poi un’alternativa in attacco nonostante l’esplosione di Esposito. Anche perché l’Europa League porterà via tante risorse. E naturalmente il Milan non può non fare mercato. Così come Genoa e SPAL”.