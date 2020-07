esclusiva Melani: "Juve, vedo errori che nella mia Rondinella non sono mai accaduti"

vedi letture

Tanti temi interessanti nella chiacchierata con Renzo Melani che potete vedere sotto. Ex tecnico tra le altre del Livorno - per i record fu ribattezzato il Trapattoni della C - è stato poi anche osservatore di Fiorentina, Bologna e Juventus. E a TMW dice: "Sul campo Iachini ha lavorato bene ed è giusto che resti. Il calcio spettacolare? Dipende dai giocatori". Poi sulla Juve dice: "Sarri ha fatto quel che poteva ma Allegri ha lavorato meglio. In Champions la squadra bianconera non la vedo bene, ad oggi dico che prende troppi gol. Non ci sono più difensori come prima, senza grandi difensori vedo sbagli gravi e noto giocatori inadeguati. Forse sono severo ma vedo fare errori che nella mia vecchia Rondinella non sono mai successi...(altra squadra da lui allenata, ndr) De Ligt? Diventerà forse un gran difensore, ora non lo è. Rugani ha fatto bene ad Empoli ma credo che per la Juve ci voglia altro"

Clicca sotto per guardare l'intervista a Renzo Melani