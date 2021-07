ESCLUSIVA TMW - Melani: "Spalletti e Allegri saranno i protagonisti assoluti del campionato"

esclusiva Melani: "Spalletti e Allegri saranno i protagonisti assoluti del campionato"

Renzo Melani, allenatore, ds e grande talent scout ha parlato di vari temi a Tuttomercatoweb.com. A partire dagli allenatori: "Il ritorno di Allegri, Spalletti, Sarri e Mou - ha detto - rappresenta il valore aggiunto del campionato. Spalletti credo sia molto carico al pari di Allegri: saranno i protagonisti assoluti del campionato. Mou è intrigante ed è perfetto per Roma ma occorre vedere che squadra avrà a disposizione. Juric? Credo sia... la scarpa giusta per il Torino, per temperamento e modo di svolgere il suo lavoro".

Clicca sotto per guardare l'intervista in cui da ex viola parla anche della situazione della Fiorentina