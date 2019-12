ESCLUSIVA TMW - Mutti: "Dea, Valencia abbordabile. E con Zapata e Ilicic..."

© foto di Alberto Fornasari

Sorteggio favorevole per l'Atalanta che in Champions se la vedrà col Valencia negli ottavi. Tra tutti gli avversari possibili non poteva andare meglio alla squadra di Gasperini. "Sì, molto positivo, con tutto il rispetto per gli spagnoli", dice a TMW Bortolo Mutti, ex giocatore ed ex tecnico atalantino. "E' un avversario abbordabile e vista l'Atalanta di quest'anno e quel che ha saputo fare in Champions, può superare il turno".

Le emozioni e le soddisfazioni in Champions potrebbero continuare...

"Sì, può davvero far gioire ancora. Tra l'altro la squadra recupererà Zapata e Ilicic e per il doppio confronto sarà ancora più attrezzata".

Come si spiega invece il ko di ieri contro il Bologna?

"Forse c'erano un po' di scorie della Champions e le motivazioni del Bologna sono sembrate superiore. Diamo meriti agli emiliani e alla loro carica".

L'Atalanta però continua a sprecare molto in area di rigore...

"Questa purtroppo è diventata ormai una costante. Però al tempo stesso emerge la capacità costruttiva della squadra, che riesce sempre a creare opportunità da gol. Servirebbe concretizzare di più".