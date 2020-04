ESCLUSIVA TMW - Nervo su Gazzoni: "In tre anni mi ha dato la possibilità di arrivare dalla C in Uefa"

esclusiva Nervo su Gazzoni: "In tre anni mi ha dato la possibilità di arrivare dalla C in Uefa"

Carlo Nervo, bandiera del Bologna, ha ricordato lo storico presidente Giuseppe Gazzoni Frascara, scomparso oggi all'età di 84 anni: "La notizia mi ha sconvolto - dice intervenendo al TMW News - al pari di tutti i tifosi rossoblù. Per me è stato una persona importantissima: ho sempre detto di aver avuto due fortune, la prima di aver potuto giocare tante partite con la maglia del Bologna e la seconda di aver avuto come Gazzoni come presidente. Grazie a lui ho avuto la possibilità di giocare dalla serie C alla Coppa Uefa nel giro di tre anni e di vivere bellissimi momenti. Non ci voleva questa notizia, in un periodo già difficile come questo".

Quali sono gli aneddoti che la legano a lui?

"Nell'anno della serie B aveva preso lì'abitudine di venire a Casteldebole il venerdì perchè sembra fosse una cabala. Riuscimmo a vincere il campionato. Per me, ripeto, ha contato parecchio".

Seppe portare a Bologna giocatori del calibro di Signori e Baggio...

"Sì, nel corso della stagione hanno vestito la maglia rossoblù campioni di fama mondiale, cito anche Pagliuca. Oltre ad essere stato un gran tifoso il presidente è stato una persona di gran carisma. Un altro ringraziamento a lui perchè ci ha dato la possibilità di giocare con questi grandi campioni".