ESCLUSIVA TMW - Orlandini: "Lecce decisivo per Montella. Sarei per Gattuso"

Momento molto delicato per la Fiorentina, reduce da due sconfitte consecutive e alle prese con tante discussioni intorno a Chiesa che ieri non è sceso in campo perchè bloccato da fastidi all'adduttore. I viola non convincono più e ieri col Verona non è arrivata neanche quella reazione attesa dopo il grave ko col Cagliari. "La sconfitta non ci voleva e non ho capito francamente come sia andata la vicenda Chiesa perchè se è stato portato in panchina significa che teoricamente poteva giocare", dice a TMW Andrea Orlandini, ex centrocampista viola che fa un'analisi precisa e approfondita. "In più mancavano due giocatori come Castrovilli e Pulgar: i calciatori sono questi, la Fiorentina non ha ricambi della Juve e senza Chiesa perde tantissimo".

Emergono anche dei dubbi sul mercato visto il rendimento di alcuni calciatori: lei che ne pensa?

"Non posso parlare di Pedro perché non l'ho visto giocare. Certo, la Fluminense ora è in zona retrocessione e un giocatore come lui in teoria andrebbe tenuto per forza per salvarsi. Quanto a Lirola è vero che è costato molto ma a volte succede anche questo. A quelle cifre comunque non lo avrei preso. Tra lui e Laurini francamente non vedo differenze. Ma voglio dire anche una cosa su Milenkovic"

Prego

"Non marca l'avversario in area di rigore. Deve controllare il centravanti perchè è vero che c'è anche l'altro centrale ma se tu non marchi nessuno, è dura. E non è la prima volta che succede".

Passando a Montella, che pensa del tecnico viola?

"Probabilmente dovrà esserci un chiarimento con Chiesa. Per il resto ora o fa risultato sabato col Lecce o altrimenti va cambiato. In caso di sostituzione prenderei subito Gattuso: ha fatto bene al Milan e ci mette cuore. E' un buon allenatore: i rossoneri hanno cambiato due tecnici ma non mi sembra che abbiano fatto meglio di Gattuso".