Franco Peccenini, bandiera della Roma, non le manda a dire. La prestazione di ieri dei giallorossi lo ha disgustato: "E' stata una vergogna - dice a Tuttomercatoweb.com - va più veloce il replay della Roma... E' inutile far vedere il replay tanto la velocità è quella. Sono senza parole ma mi viene in mente l'intervento di qualche settimana fa da parte di Petrachi che infastidì i calciatori. Disse che aveva l'impressione che i giocatori non si stessero allenando bene. Ci fu una rivolta ma a vedere le gare contro Samp. Milan e Udinese forse aveva ragione".

Le incertezze societarie quanto pesano?

"Nel corso della mia carriera anch'io ho assistito a passaggi di proprietà. Ma posso assicurarvi che ai giocatori non glene frega niente. L'importante è che ci sia una società che aghi, cosa che puntualmente alla Roma avviene. Il resto sono scuse, balle. Ma ora anche Fonseca dovrà mettere i giocatori di fronte alle loro responsabilità".

Anche lui torna in discussione?

"Non si può parlare del caldo... L'Udinese era più abituata della Roma a queste temperature? La verità è che la Roms non corre, non ha un'anima. E' una squadra amorfa, senza idee, senza niente. E meno che è finita solo due a zero. Ora facciano tutti mea culpa a partire da Fonseca".