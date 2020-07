esclusiva Pruzzo: "Juve ha meritato, le altre sono calate. Ma in Champions non sarà facile"

vedi letture

Il bomber Pruzzo ha commentato a TMW la vittoria della Juve con la Lazio e lo scudetto ormai ad un passo: "Ha meritato perchè gli avversari sono calati alla ripresa del campionato. Lo spettacolo? La gente si ricorda di chi vince anche se il calcio sarriano non si è visto. In Champions però non la vedo benissimo perchè battere 2-0 il Lione non sarà semplice e servirà una Juve migliore"

Clicca sotto per guardare